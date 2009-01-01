Трамп объяснил, почему НАТО — "устаревшая организация"

Только несколько стран-членов Альянса платят то, что они должны платить, сказал республиканец.

Дональд Трамп Reuters

Избранный президентом США республиканецзаявил, что НАТО — устаревшая организация, поскольку не принимала меры в отношении терроризма.

Об этом он рассказал в интервью британской газете The Times, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

По словам политика, многие страны-члены Альянса "не платят то, что они должны платить".

"Только пять государств из военно-политического блока делают это, что недостаточно", — считает собеседник издания.

Ранее Дональд Трамп говорил, что РФ никогда не пыталась использовать рычаги влияния на него, и что он никак не связан с российским государством. Ознакомиться с мнением республиканца можно здесь.