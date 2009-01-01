Трамп объяснил, почему НАТО — "устаревшая организация"

Только несколько стран-членов Альянса платят то, что они должны платить, сказал республиканец.
Об этом он рассказал в интервью британской газете The Times, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.
По словам политика, многие страны-члены Альянса "не платят то, что они должны платить".
"Только пять государств из военно-политического блока делают это, что недостаточно", — считает собеседник издания.
Ранее Дональд Трамп говорил, что РФ никогда не пыталась использовать рычаги влияния на него, и что он никак не связан с российским государством. Ознакомиться с мнением республиканца можно здесь.