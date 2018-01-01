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Трамп объяснил свой твит о ракетных ударах

Сегодня, 14:00

Глава Белого дома намекнул, что ждет благодарностей за избавление Сирии от ИГИЛ.

Трамп
Reuters
Президент США Дональд Трамп написал сообщение, объясняющее его недавнее предупреждение о том, что Америка будет бить "умными ракетами" по территории Сирии.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Она может случиться совсем скоро, или не произойти вовсе! В любом случае, под моим руководством США проделали прекрасную работу, избавив регион от ИГИЛ. Где наше "Спасибо тебе, Америка"?", - написал Трамп в своем твиттере.

11 апреля президент США опубликовал три твита, посвященных России. Вначале Трамп агрессивно призвал Россию приготовиться к прилету "умных" американских ракет, отвечая на заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

После этого Трамп сменил тональность и написал довольно миролюбивый твит, в котором призвал Россию остановить гонку вооружений и работать вместе, добавив, что США могли бы легко помочь российской экономике.

Наконец, третий твит глава государства посвятил причинам ухудшения российско-американских отношений.
Теги:  
США, Россия, Дональд Трамп, Сирия
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