Трамп объяснил свой твит о ракетных ударах

Президент США Дональд Трамп написал сообщение, объясняющее его недавнее предупреждение о том, что Америка будет бить "умными ракетами" по территории Сирии.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Она может случиться совсем скоро, или не произойти вовсе! В любом случае, под моим руководством США проделали прекрасную работу, избавив регион от ИГИЛ. Где наше "Спасибо тебе, Америка"?", - написал Трамп в своем твиттере.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our "Thank you America?"