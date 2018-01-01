Трамп сказал, зачем встретится с Ким Чен Ыном

К войнам приводит слабость, отметил президент США.

Дональд Трамп сказал, что встретится с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее для всего мира Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ыном для обеспечения мирного будущего всей планеты.

Американский лидер утверждает, что войны происходят из-за слабости, приводит его слова, сказанные в штате Индиана, CNN.

"Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, и отношения (у нас — Ред.) хорошие", — рассказал глава Штатов.

Ранее Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. По словам президента, они постараются "сделать это особым днем для мира во всем мире".

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