Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Американский лидер заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Дональд Трамп разрывает сделку с Ираном Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по иранской ядерной программе.

"Это соглашение в интересах только одной страны, и его не надо было заключать", — сказал Трамп.

По его словам, данное соглашение было "надуманным", а обещания Ирана "лживыми".

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что иранские власти скрывали от МАГАТЭ огромный массив документов, посвященных ядерным технологиям.

Как ранее сообщалось, израильская разведка нашла доказательства разработок Ираном ядерного оружия. Позднее официальный Тегеран назвал израильское заявление "детским и нелепым шоу".

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