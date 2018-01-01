Трамп оценил вероятность налаживания очень хороших отношений с Путиным

Президент США полагает, что было бы замечательно добиться хороших отношений с РФ.
Существует также огромная вероятность, что этого не произойдет, рассказал глава Штатов на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, пишет УНИАН.
"… я считаю, что я могу иметь очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным, и если я бы добился этого, это было бы замечательно", — отметил политик.
Ранее Дональд Трамп говорил, что наладить отношения с РФ "было бы хорошо, а не плохо, и все согласны с этим, кроме очень глупых людей". По его словам, "никто не был так жестко настроен к России, как Дональд Трамп".