Трамп одобрил новый указа по иммиграции

В Штаты смогут попасть люди из "запрещенных стран", которые имеют на руках визы.

Дональд Трамп Reuters

В понедельник, 6 марта, президент СШАподписал новый, документом временно запрещается въезд в страну гражданам шести мусульманских стран.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Politico.

В то же время агентство уточнило, что в Штаты смогут попасть люди, которые имеют на руках визы.

По его данным, указ предусматривает запрет на въезд в США гражданам шести стран на 90 дней: Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена (раньше в списке был и Ирак — Ред.). Также государство прекращает прием беженцев со всего мира на 120 дней.

Напомним, в конце января Дональд Трамп подписал указ по иммиграции, согласно которому в Штаты был запрещен въезд всем гражданам семи мусульманских стран. Такое решение политика вызвало недовольство в США и за рубежом.

В стране прошли многотысячные митинги, документ критиковали многие политики, в частности, экс-президент Штатов Барак Обама. Позже федеральный суд Сиэтла в штате Вашингтон приостановил действие указа.