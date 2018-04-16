Трамп откладывает введение новых антироссийских санкций – СМИ

Источники сообщили, что американский лидер не уверен в необходимости их учреждения.

Трамп откладывает санкции против России ukraine-today.com.ua

Президент США Дональд Трамп после консультации с советниками принял решение приостановить введение новых санкций в отношении России.

"Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него ещё нет уверенности по вопросу их введения", - сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник, 16 апреля.

Как ранее сообщалось, в Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп не оставляет намерений осуществить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.