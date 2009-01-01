Трамп открестился от дел с Россией: все это русские уловки

Трамп заявил, что не давал никаких указаний Флинну до инаугурации обсуждать с кем-либо санкции против России.

Дональд Трамп. Reuters

Президент США Дональд Трамп заявляет, что не имеет никаких дел с Россией и ему неизвестно о каких-либо контактах его команды с Москвой.Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает " Радио свобода ".

"Я не имею ничего в России, не имею никаких займов в России, не имею никаких дел с Россией. Президент России Владимир Путин, очень мило, позвонил мне, чтобы поздравить с победой на выборах. Потом он позвонил, чтобы поздравить с инаугурацией, было прекрасно. Но это сделали многие лидеры, почти все лидеры из всех стран", — заявил Трамп.

"Все эти русские вещи — это уловки. Но в любом случае было бы хорошо, если бы мы могли жить в согласии с Россией", — отметил Трамп. Но, говорит он, это чрезвычайно сложно из-за негативной позиции американского политикума и СМИ.

"Возможно, Путин считает, что он не сможет договориться со мной, потому что для меня такая договоренность будет политически непопулярной", — сказал Дональд Трамп.

Президент США заявил, что не давал никаких указаний Майклу Флинну до инаугурации обсуждать с кем-либо санкции против России.

Стоит отметить, что Флинн, который занимал должность советника президента по национальной безопасности, 13 февраля ушел в отставку за то, что дезинформировал окружение Трампа о своем разговоре с послом России Сергеем Кисляком, с которым, как стало известно СМИ, в декабре 2016 года обсуждал санкции.

Напомним, 16 февраля в России Кремль приказал государственным СМИ перестать "заискивающе" освещать темы, связанные с Трампом.