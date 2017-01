Трамп открестился от связей с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о якобы попытках России оказать на него давление.

Об этом он написал в Twitter.

"Россия никогда не пыталась использовать рычаги влияния на меня. Я никак не связан с Россией", — говорится в сообщении.

По его словам, спецслужбам не стоило допускать утечку этих "фальшивок" в СМИ.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!