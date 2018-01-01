Трамп: Отношения с Россией у нас сейчас хуже, чем при "холодной войне". А ведь она нуждается в США

Американский президент заявил, что Штаты могли бы помочь российской экономике.

Трамп намекнул Путину, что пора бы прекратить гонку вооружений. Reuters

Отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период "холодной войны". Для этого нет оснований", – считает американский лидер.

По его мнению, РФ нуждается в США, в частности, Штаты могли бы помочь российской экономике.

"Россия нуждается в нас, чтобы помочь с их экономикой, что было бы очень легко сделать. А нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?" – призвал Трамп.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Напомним, 11 апреля Россия пообещала сбивать ракеты США по Сирии и атаковать в ответ. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

В свою очередь Трамп предупредил Москву о ракетных ударах по Сирии. "Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"!" – написал ранее президент США в своем Twitter.

Ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в сирийском городе Дума.

9 апреля Трамп предупредил, что ответные действия последуют через 24-48 часов. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников в применении химического оружия.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Трампом, что страна не будет участвовать в бомбардировках Сирии пока не получит больше доказательств, достаточных для военного ответа.