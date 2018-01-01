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Трамп: Отношения с Россией у нас сейчас хуже, чем при "холодной войне". А ведь она нуждается в США

Сегодня, 15:00

Американский президент заявил, что Штаты могли бы помочь российской экономике.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Трамп намекнул Путину, что пора бы прекратить гонку вооружений. Reuters
Отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период "холодной войны". Для этого нет оснований", – считает американский лидер.

По его мнению, РФ нуждается в США, в частности, Штаты могли бы помочь российской экономике.

"Россия нуждается в нас, чтобы помочь с их экономикой, что было бы очень легко сделать. А нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?" – призвал Трамп.

Напомним, 11 апреля Россия пообещала сбивать ракеты США по Сирии и атаковать в ответ. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

В свою очередь Трамп предупредил Москву о ракетных ударах по Сирии. "Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"!" – написал ранее президент США в своем Twitter.

Ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в сирийском городе Дума.

9 апреля Трамп предупредил, что ответные действия последуют через 24-48 часов. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников в применении химического оружия.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Трампом, что страна не будет участвовать в бомбардировках Сирии пока не получит больше доказательств, достаточных для военного ответа.
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