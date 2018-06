Трамп отругал Роберта Де Ниро за мат в свой адрес

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал актера Роберта де Ниро в ответ на его оскорбительные высказывания в свой адрес.

Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в Twitter.

"Роберт де Ниро, человек с очень низким уровнем интеллекта, получил много ударов в голову от реальных боксеров в кино. Я наблюдал за ним и искренне верю, что он мог получить травму головы", - написал Трамп.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be "punch-drunk." I guess he doesn't...