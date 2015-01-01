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Трамп ответил на заявление лидера КНДР о ядерном оружии и раскритиковал позицию Китая

Сегодня, 08:35

Трамп раскритиковал Китай за то, что тот "вытянул из США огромное количество денег, но не помогает с КНДР".

Трамп
Дональд Трамп Reuters
Межконтинентальные баллистические ракеты, которые создает Северная Корея, не способны достичь США. 

Так избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что его страна находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, сообщается на его странице в Twitter.

"Северная Корея только что заявила, что находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь берегов США. Этого не будет!", — заявил Трамп.

Трамп также раскритиковал Китай за то, что тот "вытянул из США огромное количество денег, ведя одностороннюю торговлю" и при этом "не собирается помогать с Северной Кореей".

Стоит также отметить, что 1 января, выступая с новогодним обращением к нации, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытания собственной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) находятся на завершающей стадии, пишет РБК. 

Напомним, в ООН объявил о введении новых санкций против КНДР за ядерные испытания.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в Северной Корее  взорвали бомбу мощностью до 30 килотонн.

6 июля США ввели персональные санкции против лидера КНДР Ким Чен Ына, руководителей Министерства народной безопасности и исправительной службы Минюста Северной Кореи, в ведении которых находятся лагеря принудительного труда, а также глав ведомств, отвечающих за государственную пропаганду.

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