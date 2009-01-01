Трамп ожидает, что Россия урегулирует конфликт в Украине и вернет Крым

Спайсер отметил, что Трамп надеется, что российские власти вернут Крым Украине.
Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает русская служба ВВС
"Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым", — заявил Спайсер.
По его словам, Трамп хотел бы сотрудничать с Россией.
"Чтобы мы могли решать многие проблемы, включая "Исламское государство", — отметил пресс-секретарь.
BREAKING: @realDonaldTrump expects Russia to 'return Crimea' to #Ukraine, according to the WH @PressSec moments ago: pic.twitter.com/HQEQyRP08h— Rob S (@RobPulseNews) 14 лютого 2017 р.
Стоит отметить, что Трамп впервые намекнул на поддержку целостности Украины в письме к президенту Дале Грибаускайте.
Напомним, конфликт на Донбассе и аннексия Крыма стали причиной введения против России санкций со стороны США, ЕС и других стран Запада.
У Трампа заявили, что не отменят санкции, пока Россия не выйдет из Крыма