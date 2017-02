Трамп ожидает, что Россия урегулирует конфликт в Украине и вернет Крым

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине и урегулирует военный конфликт на Донбассе.

Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает русская служба ВВС

"Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым", — заявил Спайсер.

По его словам, Трамп хотел бы сотрудничать с Россией.

"Чтобы мы могли решать многие проблемы, включая "Исламское государство", — отметил пресс-секретарь.

BREAKING: @realDonaldTrump expects Russia to 'return Crimea' to #Ukraine, according to the WH @PressSec moments ago: pic.twitter.com/HQEQyRP08h