Трамп ожидает, что Россия урегулирует конфликт в Украине и вернет Крым

Спайсер отметил, что Трамп надеется, что российские власти вернут Крым Украине.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине и урегулирует военный конфликт на Донбассе.

Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает русская служба ВВС

"Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта в Украине и вернет Крым", — заявил Спайсер.

По его словам, Трамп хотел бы сотрудничать с Россией.

"Чтобы мы могли решать многие проблемы, включая "Исламское государство", — отметил пресс-секретарь.

Стоит отметить, что Трамп впервые намекнул на поддержку целостности Украины в письме к президенту Дале Грибаускайте.

Напомним, конфликт на Донбассе и аннексия Крыма стали причиной введения против России санкций со стороны США, ЕС и других стран Запада.

У Трампа заявили, что не отменят санкции, пока Россия не выйдет из Крыма