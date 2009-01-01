Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России: сэкономим много денег

Трамп доволен решением Путина о сокращении американских дипломатов в России: "теперь у нас расходы меньше".

Владимир Путин и Дональд Трамп. Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение

Об этом он заявил, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси, отвечая на вопрос о возможном ответе Путину, пишет русская служба ВВС.

"Так мы сэкономим много денег. Я хочу ему сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он уволил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше", — прокомментировал Трамп дипломатический скандал с Россией.

Напомним, 28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР.

2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан Дональдом Трампом,который фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции.

В ответ 28 июля 2017-го РФ объявила, что с 1-го августа прекращает использование посольством США в России всех складских помещений в Москве и дачи в Серебряном бору и призвала США сократить количество сотрудников дипведомств на российские территорий до 455.

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