Трамп хочет экстрадировать 12 российских шпионов

На саммите с Путиным американский президент коснется темы "Рашагейта".

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что поднимет вопрос об экстрадиции 12 россиян, которые обвиняются в шпионаже и вмешательстве в американские выборы, на предстоящем саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий вопрос американскому лидеру задали на телеканале CBS, передает ТАСС.

"Возможно. Я не думал об этом", - ответил Трамп.

При он подчеркнул, что обязательно поднимает этот вопрос.

Накануне Трамп прокомментировал новые обвинения по "Рашагейту", которые накануне были предъявлены 12 российским разведчикам.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" - написал Трамп в Twitter.

Он также задался вопросом, где был DNS-сервер, и почему ФБР не завладело его данными.

Напомним, 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

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