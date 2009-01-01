Наш исполнительный указ перекроет источники поступлений, которые оказывают финансовую поддержку усилиям КНДР, сказал Трамп.

Дональд Трамп Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи.

Об этом идет речь в сообщении Reuters.

"Сегодня я объявляю о новом исполнительном указе, только что подписан, который позволяет значительно расширить наши полномочия с целью введения ограничительных мер против отдельных компаний, финансовых институтов, которые проводят финансовые операции и облегчают ведение торговли с Северной Кореей", — заявил Трамп.

"Наш исполнительный указ перекроет источники поступлений, которые оказывают финансовую поддержку усилиям Северной Кореи по созданию самого смертельного оружия, известного человечеству", — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что санкции могут быть введены в отношении текстильных компаний, предприятий рыбной промышленности, IT-компаний и пр.

Напомним, 11 сентября Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которой предусмотрено ужесточение санкций против Северной Кореи.

Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.

В частности, документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, продажу стране газовых конденсатов, а также предусматривает осмотр грузовых судов, входящих и покидающих порты в Северной Корее. Кроме того, установлены лимиты на поставки нефтепродуктов в КНДР.