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Трамп поговорил с Эрдоганом, назвал Турцию стратегическим партнером по НАТО

Сегодня, 07:44

Президент США приветствовал вклад турецкого государства в борьбу с ИГИЛ.

Трамп
Дональд Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в его ходе он назвал турецкое государство стратегическим партнером и союзником по НАТО.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Белого дома, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что политики обсудили "совместные обязательства в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях".

"Трамп также приветствовал вклад Турции в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ)", — говорится в статье.

Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Петром Порошенко. Позже эксперты рассказали "Главреду", как звонок наметил будущие украинско-американские отношения.

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Трамп, Эрдоган, ИГИЛ
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