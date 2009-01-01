Трамп поговорил с Эрдоганом, назвал Турцию стратегическим партнером по НАТО

Президент США приветствовал вклад турецкого государства в борьбу с ИГИЛ.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАпровел телефонный разговор с главой Турции, в его ходе он назвал турецкое государство стратегическим партнером и союзником по НАТО.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Белого дома, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что политики обсудили "совместные обязательства в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях".

"Трамп также приветствовал вклад Турции в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ)", — говорится в статье.

Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Петром Порошенко. Позже эксперты рассказали "Главреду", как звонок наметил будущие украинско-американские отношения.