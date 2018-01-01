Трамп: Похоже, за отравлением стоят русские

Президент США заявил, что он очень серьезно относится к истории со Скрипалем.
"Выглядит так, как будто за этим стоят русские, и мы относимся к этому очень серьезно", - цитирует Трампа BBC.
Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила об ответственности России в инциденте с отравлением. К обвнениям Лондона присоеднилась и Франция.
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН парировал, что у оппонентов "нет никаких фактов, кроме голословных утверждений о российском следе".
Как сообщалось, выступая перед парламентом Британии, премьер-министр страны Тереза Мэй возложила вину за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на Россию.
Читайте также
США ввели новые санкции против России: наказана "фабрика троллей"