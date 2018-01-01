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Трамп похвастался "очень милым" и "очень интересным" письмом от Ким Чен Ына

Вчера, 22:32

Президент США объявил, где встретится со своим северокорейским коллегой.

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Трамп и Ким Чен Ыном встретятся в Сингапуре. Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня, и уточнил место встречи: главы государств обсудят интересующие их вопросы в Сингапуре.

Об этом американский лидер объявил после встречи с делегацией КНДР во главе с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем, которая состоялась в Белом доме.

Трамп отметил, что получил от Ким Чен Ына письмо, которое назвал "очень милым" и "очень интересным", однако детали этого послания раскрывать не стал.

пкукеу
twitter.com/ABCPolitics

пкукеуп
twitter.com/NBCPolitics

Напомним, Дональд Трамп писал, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

Позже Дональд отменил переговоры. Потом американский лидер сообщил, что делегация США прибыла в КНДР, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между им и северокорейским лидером.

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Теги:  
США, Белый дом, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, встреча, Сингапур
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