Трамп похвастался ядерным арсеналом США: мощнее, чем когда-либо прежде

На сегодняшний день ядерный арсенал Соединенных Штатов Америки мощнее, чем когда-либо прежде.

Об этом президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter.

"Моим первым указом в качестве президента было восстановить и модернизировать наш ядерный арсенал. Теперь он намного сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде", — отметил Трамп.

"Надеюсь, нам никогда не придется пользоваться этой силой", — написал он и выразил убеждение, что никогда не наступят те времена, когда США перестанут быть "самой мощной нацией в мире".

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before....

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!