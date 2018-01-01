Трамп полностью в кармане Путина — экс-глава ЦРУ

Выступление президента США на пресс-конференции в Хельсинки является предательством, считает бывший американский чиновник.

Дональд Трамп полностью в кармане Владимира Путина, полагает экс-глава ЦРУ Reuters

Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан считает, что комментарии президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в столице Финляндии Хельсинки после встречи с главой РФ Владимиром Путиным имбецильны.

Лидер Штатов "полностью в кармане Путина", написал экс-чиновник в своем Twitter-аккаунте.

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это не что иное, как предательство… Патриоты-республиканцы, вы где?", — отмечается в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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