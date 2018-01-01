Российский президент хочет разрушить либеральный международный порядок, отметил Байден.

Джозеф Байден полагает, что Дональд Трамп помогает Владимиру Путину достичь "глобальной" цели Reuters

Президент США Дональд Трамп помогает главе Российской Федерации Владимиру Путину достичь своей цели — разрушить либеральный международный порядок.

Выступление американского лидера по итогам встречи с российским коллегой было полностью полезным именно последнему, считает бывший вице-президент Штатов Джозеф Байден, сообщает CNN.

По словам экс-чиновника, цель Путина — разрушить либеральный международный порядок, созданный после Второй мировой войны, который помог странам Запада достичь процветания и мира, а Трамп помогает ему в этой повестке дня.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

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