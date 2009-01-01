Трамп попросил директора ФБР остаться на посту — западные СМИ

Решение президента оставить Коми на должности может помочь успокоить сотрудников ведомства.

Джеймс Коми Reuters

Директор(ФБР) США Джеймс Коми сообщил высокопоставленным агентам, что президент страныпопросил его остаться на посту.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные осведомленных источников, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что решение главы Штатов оставить чиновника на должности должно помочь успокоить сотрудников ведомства.

"Они были встревожены после нескольких беспокойных месяцев острой критики в адрес ФБР и директора Коми в связи с шагами, которые, по мнению многих людей, могли повлиять на результат президентских выборов", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в США Сенат утвердил Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления. Кроме того, коммитет Сената поддержал кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря Штатов.