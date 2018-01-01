Трамп посулил Макрону улучшение торгового соглашения за выход Франции из ЕС — Washington Post

Дональд Трамп обратился к Эммануэлю Макрону с необычным предложением.

Трамп обратился к Макрону с необычным предложением Фото: Reuters

Если Франция покинет Евросоюз , США предложат двустороннее торговое соглашение с лучшими условиями, чем получил ЕС.

С таким предложением к президенту Франции Эммануэлю Макрону обратился президент США Дональд Трамп во время частной встречи в Белом доме в конце апреля, пишет Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

При этом в Белом доме не отрицают эти слова президента, но и комментировать их отказались, отмечает издание.

Как известно, Трамп и Макрон разругались во время телефонных переговоров, которые были посвящены экономической политике США.

Ранее сообщалось о том, что Трамп на саммите "большой семерки", который состоялся в Канаде, бросался конфетами в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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