Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Разговор политиков был ориентирован на преодоление накопившихся проблем, рассказали в Кремле.
Разговор политиков носил конструктивный деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений, проявили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества.
"Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", — заявили в пресс-службе.
Кроме того, лидеры выразили удовлетворение определённым снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова и договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов.
Отметим, что в соцсетях США высмеяли состоявшиеся переговоры Трампа и Путина.
Напомним, ранее в Белом доме не планировали поздравлять Путина с победой на выборах.
Президент Франции Эммануэль Макрон не поздравил Путина с победой и пожелал россиянам лучшей участи. Президент Франции пожелал российскому народу демократической, экономической и социальной модернизации страны.
Кроме того, в Евросоюзе отказались признать результаты выборов президента РФ в аннексированном Крыму. В ЕС призвали сообщить о нарушениях, зафиксированных международными наблюдателями.