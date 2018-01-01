Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Разговор политиков был ориентирован на преодоление накопившихся проблем, рассказали в Кремле.

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону Reuters

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

Разговор политиков носил конструктивный деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений, проявили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества.

"Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", — заявили в пресс-службе.

Кроме того, лидеры выразили удовлетворение определённым снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова и договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов.

Отметим, что в соцсетях США высмеяли состоявшиеся переговоры Трампа и Путина.

Напомним, ранее в Белом доме не планировали поздравлять Путина с победой на выборах.

Президент Франции Эммануэль Макрон не поздравил Путина с победой и пожелал россиянам лучшей участи. Президент Франции пожелал российскому народу демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Кроме того, в Евросоюзе отказались признать результаты выборов президента РФ в аннексированном Крыму. В ЕС призвали сообщить о нарушениях, зафиксированных международными наблюдателями.