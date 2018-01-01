Трамп, поздравив Путина с победой на выборах, оскорбил каждого россиянина — Маккейн

Избирательная гонка в России была фиктивной, отметил сенатор.

Дональд Трамп не должен был поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, считает сенатор Reuters

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что президент США Дональд Трамп, поздравив своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы РФ, оскорбил каждого россиянина.

Американский президент не возглавляет свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах, говорится в заявлении политика, опубликованном на его сайте.

"Сделав это с Владимиром Путиным (поздравив с победой — Ред.), президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые очень рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму", — считает Маккейн.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в Сети интернет-пользователи потроллили переговоры. Позже представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт сообщила, что американский президент поздравил своего российского коллегу с переизбранием на пост главы РФ, поскольку этого требует протокол.

Напомним, в России президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. Евросоюз и ряд стран мира отказались признать результаты выборов в аннексированном Крыму. Президент Петр Порошенко назвал российские выборы "политическим фарсом".