Трамп предлагал ударить по российским объектам в Сирии — западные СМИ

Президент США решил, что на сирийской территории стоит провести гибридную операцию, отметили журналисты.

Трамп предлагал нанести ракетный удар по российским объектам в Сирии, узнали журналисты ukraine-today.com.ua

Президент США Дональд Трамп предлагал советникам рассмотреть возможность нанесения ракетных ударов в Сирии по российским и иранским объектам, если это понадобится для уничтожение сирийской военной техники.

Глава министерства обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис выступил против такого сценария, предупредив об опасности ответных действий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, чиновник предложил главе Штатов три возможных варианта проведения операции на сирийской территории, глава государства остановился на гибридном, включающем в себя обрушение более 100 крылатых ракет на химические объекты.

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Напомним, вечером 13 апреля Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием. После них посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.