В Кремле заявили, что Трамп пригласил Путина в Белый дом

Спустя две недели помощник Путина вдруг вспомнил о приглашении на переговоры в США.

Трамп пригласил Путина в Белый дом на переговоры. Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом на переговоры своего российского коллегу Владимира Путина

Такое предложение прозвучало 20 марта в ходе переговоров двух глав государств по телефону, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", - цитирует Ушакова РИА Новости.

Отметим, что такая информация на сайте Белого дома отстутствует.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе переговоров, состоявшихся 20 марта, Трамп предупредил Путина, что выиграет гонку вооружений в случае, если она начнется. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких фраз со стороны Трампа в ходе телефонного разговора не звучало.