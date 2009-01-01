Трамп пригрозил КНДР новыми санкциями

Президент США предпринимает шаги, чтобы попытаться решить проблему с республикой "без войны", сказал его советник по нацбезопасности.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что против(Северная Корея) будут введены новые санкции.

Об этом он рассказал журналистам в американском Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, глава Штатов говорил об ограничительных мерах перед встречей с лидерами Японии и Южной Кореи для обсуждения растущего кризиса вокруг программы вооружений КНДР.

"Мы будем вводить больше санкций в отношении Северной Кореи", — сказал политик. Также советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что тот предпринимает шаги, чтобы попытаться решить проблему с республикой "без войны".

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын говорил, что его страна почти завершила создание ядерных вооруженных сил. До этого Совбез ООН ужесточил санкций против Северной Кореи, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы.