Трамп пригрозил КНДР новыми санкциями: будут очень серьезными

Глава США сказал, что поговорит о Северной Корее с председателем КНР.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что его страна рассматривает введение дополнительных(КНДР, Северная Корея), которые будут очень серьезными.

Об этом он рассказал своем гольф-клубе в американском Нью-Джерси, пишет УНИАН со ссылкой на Reuters.

По его словам, ситуация с КНДР остается "очень опасной", также политик понадеялся, что ее получится разрешить мирными путями.

"Мы рассматриваем введение дополнительных санкций против КНДР, которые будут очень серьезными", — отметил глава государства и сказал, что в ближайшее время проведет телефонный разговор на тему Северной Кореи с председателем КНР Cи Цзиньпином.

Ранее в вооруженных силах КНДР заявили, что рассматривают возможность ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США, а Дональд Трамп пообещал Северной Корее жесткий ответ в случае новых угроз в адрес Штатов.

Напомним, в конце июня американский лидер на год продлил санкции, введенные против КНДР, поскольку действия и политика страны представляют собой "чрезвычайную угрозу" для США. Речь идет о сохранении ограничительных мер, введенных в 2008 году, в 2010, 2011, 2015 и 2016-м они продлевались и расширялись.