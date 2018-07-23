Трамп пригрозил лишить доступа к секретным сведениям обвинявших его в связях с Россией

В Белом доме заявили о поиске механизма отзыва.

Трамп настроен решительно против оппонентов Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен лишить доступа к секретным сведениям экс-чиновников, обвинявших его в связях с РФ.

"Президент думает не только о том, чтобы отобрать секретный допуск у Бреннана, он также изучает вопрос о секретном допуске Коми, Клэппера, Хейден, Райс, Маккейба. Президент рассматривает механизм по отзыву, потому что они политизировали и в некоторых случаях монетизировали свой секретный допуск, делая необоснованные обвинения против президента в неподобающем контакте с Россией или в том, что Россия на них влияет", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента США Сару Сандерс.

По ее словам, наличие у этих чиновников секретного доступа "придает необоснованную уверенность в их обвинениях, которым нет никаких подтверждений".

Напомним, в США провели опрос, чтобы узнать, как повлияла встреча с Путиным на рейтинг Трампа.

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