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Трамп пригрозил лишить доступа к секретным сведениям обвинявших его в связях с Россией

Вчера, 23:03

В Белом доме заявили о поиске механизма отзыва.

Трамп
Трамп настроен решительно против оппонентов Reuters
Президент США Дональд Трамп намерен лишить доступа к секретным сведениям экс-чиновников, обвинявших его в связях с РФ.

"Президент думает не только о том, чтобы отобрать секретный допуск у Бреннана, он также изучает вопрос о секретном допуске Коми, Клэппера, Хейден, Райс, Маккейба. Президент рассматривает механизм по отзыву, потому что они политизировали и в некоторых случаях монетизировали свой секретный допуск, делая необоснованные обвинения против президента в неподобающем контакте с Россией или в том, что Россия на них влияет", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента США Сару Сандерс.

По ее словам, наличие у этих чиновников секретного доступа "придает необоснованную уверенность в их обвинениях, которым нет никаких подтверждений".

Напомним, в США провели опрос, чтобы узнать, как повлияла встреча с Путиным на рейтинг Трампа.

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Теги:  
Дональд Трамп, Сара Сандерс, Россия, секретный доступ, запрет
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