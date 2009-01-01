Трамп пригрозил потопить российский корабль-разведчик "Виктор Леонов"

Трамп готов потопить российский корабль в 30 милях от берега США.

Дональд Трамп. Reuters

Как сообщило издание Daily Star, месяц назад, когда в СМИ впервые появилась информация, что российский корабль был замечен в 30 милях от побережья штата Коннектикут, Трамп в ходе пресс-конференции на вопрос про российский корабль ответил, что "лучшее, что он мог бы сделать, — это потопить этот корабль прямо в 30 милях от берега".

При этом Трамп отметил: "Мне было бы намного легче вступить в борьбу с Россией, но тогда мы не договоримся".

Напомним, 14 февраля сообщалось, что у восточного побережья США в международных водах был замечен российский разведывательный корабль "Виктор Леонов".

Отмечается, что корабль вернулся к восточному побережью США после остановки на прошлой неделе в порту Гаваны, где моряки пополнили запасы воды, еды и топлива.