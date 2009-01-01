Трамп приказал изменить тактику США в борьбе с ИГИЛ — глава Пентагона

Сейчас международная коалиция тратит время и усилия на то, чтобы окружить очаги боевик, отметил Мэттис.
Об этом министр обороны Штатов (Пентагон) Джеймс Мэттис рассказал на пресс-конференции в ведомстве, пишет Укринформ.
В то же время он подчеркнул, что его страна теперь будет проводить "усиленную кампанию" против боевиков.
"Президент распорядился изменить тактику вытеснения ИГИЛ с безопасных для них мест в изнурительных боях на окружение противника в его укреплениях, чтобы мы могли уничтожить ИГИЛ", — отметил чиновник.
По его словам, сейчас международная коалиция тратит время и усилия на то, чтобы окружить очаги террористов. "Роль вооруженных сил США в Ираке и Сирии будет актуальной, пока местные силы не смогут противостоять угрозам в регионе", — добавил глава Пентагона.
Ранее сообщалось, что в Сирии американцы во время военной операции ликвидировали оперативника ИГИЛ Абу Бакр аль-Узбеки, который был близким соратником главаря боевиков Абу Бакр аль-Багдади. Узнать больше об инциденте можно здесь.