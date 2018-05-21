Трамп пришел в ярость из-за видео с "ракетой Путина" - СМИ

Негодование Трампа разделили канцлер Германии Ангела Меркель, и британский премьер Тереза Мэй.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за видеоролика, на котором показан услованый удар российской ракеты по Флориде.

Как сообщает "Рамблер/Новости" со ссылкой на американские СМИ, Трамп в жесткой форме высказал свое негодование по этому поводу в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Видеоролик, разозливший Трампа, был показан во время послания президента РФ Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Отмечается, что публично президент США никак не высказал своего возмущения, сообщив своей администрации, что понимает цели этого видео. По мнению американского президента, Путин таким образом набирал очки в предвыборной гонке.

В ходе телефонных переговоров 20 марта, во время которых Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, американский лидер раскритиковал его за этот видеоролик, причем источник отмечает, что критика была "беспрецендентной".

Негодование американского президента якобы разделили канцлер Германии Ангела Меркель, и британский премьер Тереза Мэй, с которыми он провел переговоры. По их словам, даже постановочная демонстрация является "возмутительной".

1 марта 2018 года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию значительную часть времени уделил новым российским военным разработкам. Президент особо выделил ядерную крылатую ракету с почти неограниченной дальностью полета. Однако, по данным телеканала CNBC, новинка не прошла успешные испытания.

Напомним, встреча президентов России И США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки начнется 16 июля в 13.15 (по Киеву) и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции, на которой лидеры двух стран ответят как минимум на четыре вопроса.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.

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