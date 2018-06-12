"Очень хорошо". Трамп прокомментировал переговоры с главой КНДР

Президент США считает, что его страна и Северная Корея, работая вместе, смогут разрешить проблемы.

Дональд Трамп сказал, что переговоры с Ким Чен Ыном проходят "очень хорошо" Reuters

В Сингапуре президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ыном проходят "очень хорошо".

Политик прокомментировал мероприятие после встречи тет-а-тет с главой КНДР, пишет "Голос Америки".

По данным издания, перед началом второй части переговоров (после разговора наедине к политикам присоединились американские чиновники и представители республики — Ред.) Трамп и Ким Чен Ын снова обменялись несколькими словами в присутствии журналистов.

"Работая вместе, мы сможем разрешить проблемы", — отметил президент.

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WATCH: Trump and North Korean leader Kim Jong Un shake hands at start of #TrumpKimSummit. Follow live updates: https://t.co/IgIU4Ln2S8 pic.twitter.com/MhXKn0eRmr — Reuters Top News (@Reuters) June 12, 2018

Напомним, США и Северная Корея не имеют дипломатических отношений. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в сингапурском отеле Capella, они пожали друг другу руки.

Ранее СМИ писали, что главы государств обсудят механизм поддержания мира на Корейском полуострове и денуклеаризацию (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства) этой территории.

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