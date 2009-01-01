Трамп просил глав спецслужб США публично опровергнуть связи его окружения с Россией — СМИ

Президент Штатов якобы обращался с просьбой к директорам нацразведки и АНБ.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАпросил директора национальной разведки Дэниела Котса и главу Агентства нацбезопасности страны Майкла Роджерса публично опровергнуть

Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на двух действующих и двух бывших чиновников, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что директора ведомств отказались выполнить просьбу, они оба считали ее неприемлемой.

"Трамп обращался к директору национальной разведки и директору Агентства национальной безопасности, призывая их публично опровергнуть существование каких-либо доказательств сговора в течение президентских выборов 2016 года", — говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что в Белом доме Дональд Трамп хвастался перед главой МИД России Сергеем Лавровым и российским послом в Штатах Сергеем Кисляком, что уволил "невменяемого" Джеймса Коми с поста директора ФБР, чтобы облегчить давление из-за расследования действий россиян во время выборов в стране.