Трамп публично унизил Терезу Мэй

Супруг Мэй Филип подал руку Меланье Трамп и довел ее до площадки.

Дональд Трамп Reuters

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Лондон, глава Белого дома позволил себе нарушить деловой этикет в отношении премьера Великобритании Терезы Мэй.

Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел на ужине с Мэй во Дворец Бленхейм, родовом имении герцогов Мальборо, на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир.

Премьер-министр Великобритании поздоровалась с Трампом, и они прошли вперед, поднявшись по лестнице, сначала Трамп подал ей руку, но довольно быстро отпустил и ей пришлось идти самостоятельно. Супруг Мэй Филип подал руку Меланье Трамп и довел ее до площадки.

Дональд Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом в пятницу, 13 июля. Здесь он встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также отправился на чай с королевой Елизаветой II. Мэй была одета в красное платье и красные туфли на высоком каблуке, супруга Трампа Мелани приехала на торжественный ужин в длинном бежевом платье. Мэй на ужине сопровождал ее муж Филип.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по "Рашагейту", которые накануне были предъявлены 12 российским разведчикам.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" - написал Трамп в своем Twitter.

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