Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной

СМИ даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки, считает президент США.

Дональд Трамп полагает, что Майкл Вулфф сознательно написал ложную информацию Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал психически больным автора книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" — журналиста Майкла Вулффа.

Автор "сознательно пишет ложную информацию", утверждает глава государства в своем Twitter-аккаунте.

"Нам сообщают так много фейковых новостей. Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора", — отметил американский лидер.

So much Fake News is being reported. They don't even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2018

Напомним, книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла 5 января. Западные СМИ писали, что издание сразу стало лидером продаж в офлайн и онлайн-магазинах. Узнать больше о новинке можно здесь.