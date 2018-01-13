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Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной

Сегодня, 08:40

СМИ даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки, считает президент США.

Дональд Трамп
Дональд Трамп полагает, что Майкл Вулфф сознательно написал ложную информацию Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал психически больным автора книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" — журналиста Майкла Вулффа.

Автор "сознательно пишет ложную информацию", утверждает глава государства в своем Twitter-аккаунте.

"Нам сообщают так много фейковых новостей. Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора", — отметил американский лидер.

Напомним, книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла 5 января. Западные СМИ писали, что издание сразу стало лидером продаж в офлайн и онлайн-магазинах. Узнать больше о новинке можно здесь.
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