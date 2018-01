Трамп раскритиковал автора книги о нем: психически больной

Президент США Дональд Трамп назвал психически больным автора книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" — журналиста Майкла Вулффа.

Автор "сознательно пишет ложную информацию", утверждает глава государства в своем Twitter-аккаунте.

"Нам сообщают так много фейковых новостей. Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки. Они продвигают фейковую книгу психически больного автора", — отметил американский лидер.

So much Fake News is being reported. They don't even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election!