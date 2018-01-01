Трамп раскрыл содержание разговора с Путиным

Президент США отметил, что нашел общий язык с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поступился американскими национальными интересами на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он написал в Twitter.

"Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и что я все сдал, помните, я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих наших стран. Кроме того, мы очень хорошо нашли общий язык, и это хорошо, кроме как для продажных СМИ!" - заявил он, отметив, что нашел общий язык с Путиным.

Ранее сообщалось, что помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, вице-президент Майкл Пенс и глава аппарата Белого дома Джон Келли якобы настояли, чтобы Трамп исправил свои слова о непричастности России к вмешательству в выборы 2016 года.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

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