Трамп рассказал об "очень жесткой схватке с российскими войсками" в Сирии

Президент США заверил, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он.

Трамп рассказал об "очень жесткой схватке" с РФ. ukraine-today.com.ua

Президент США Дональд Трамп рассказал, что недавно американские и российские войска схлестнулись в Сирии в "жесткой схватке".

"Мы уже об этом говорили некоторое время назад. У нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этом бою", — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

Также президент США заверил, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он.

При этом ранее Трамп заявил, что США пока что не станут вводить новые санкции в отношении России. Штаты подождут с этим делом, пока Москва этого действительно заслужит.

Напомним, 12 апреля бывший директор ЦРУ и нынешний госсекретарь США Майк Помпео заявил, что несколько недель назад в Сирии погибла "пара сотен" россиян. Предполагается, что экс-глава ЦРУ имел в виду бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля.

Как сообщалось, Госдеп США пригрозил России применением силы. По словам помощника америкаснкого госсекретаря, Штаты выполнили все необходимые условия "по избежанию спирали эскалации" с РФ.