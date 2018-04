Трамп рассказал об "очень жесткой схватке с российскими войсками" в Сирии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что недавно американские и российские войска схлестнулись в Сирии в "жесткой схватке".

"Мы уже об этом говорили некоторое время назад. У нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этом бою", — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

Также президент США заверил, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он.

