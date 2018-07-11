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Трамп рассказал, почему Германия находится в "заложниках" у Кремля

Сегодня, 12:27

Президент США продолжает противостоять проекту строительства россиянами газопровода "Северный поток -2".

Трамп
Дональд Трамп Business Insider
Американский лидер Дональд Трамп  во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о том, что Федеративная Республика Германия практически полностью зависима от Российской Федерации из-за поставок газа.

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода (Северный поток-2 – "Главред") более 70% поставок природного газа будут поступать из России", — сказал Трамп.

Далее он прямо назвал ФРГ заложником Кремля и особо отметил неприемлемость сложившийся ситуации, когда Берлин платит огромные суммы денег Москве, а США приходится защищать Германию.

"Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов России. Германия находится у них (у россиян - "Главред") в заложниках", — добавил Трамп.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Трамп давил на немецкого канцлера Ангелу Меркель ради отказа в поддержке строительства "Северного потока-2".

 

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Теги:  
Дональд Трамп, Северный поток-2, генсек НАТО, Йенс Столтенберг, ФРГ, газ, Москва, Россия, Кремль
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