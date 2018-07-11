Трамп рассказал, почему Германия находится в "заложниках" у Кремля

Президент США продолжает противостоять проекту строительства россиянами газопровода "Северный поток -2".

Дональд Трамп Business Insider

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о том, что Федеративная Республика Германия практически полностью зависима от Российской Федерации из-за поставок газа.

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода (Северный поток-2 – "Главред") более 70% поставок природного газа будут поступать из России", — сказал Трамп.

Далее он прямо назвал ФРГ заложником Кремля и особо отметил неприемлемость сложившийся ситуации, когда Берлин платит огромные суммы денег Москве, а США приходится защищать Германию.

"Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов России. Германия находится у них (у россиян - "Главред") в заложниках", — добавил Трамп.

Bilateral Breakfast with NATO Secretary General in Brussels, Belgium... pic.twitter.com/l0EP3lzhCM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Трамп давил на немецкого канцлера Ангелу Меркель ради отказа в поддержке строительства "Северного потока-2".

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