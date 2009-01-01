Трамп разочаровался в Тиллерсоне — западные СМИ

Нынешний госсекретарь США якобы не привык выполнять приказы руководства.

Рекс Тиллерсон Reuters

Президент СШАразочаровался в государственном секретареиз-за расхождения во взглядах на некоторые вопросы внешней политики, в частности, численности войск в Афганистане,и позиции в отношении Кубы.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников из Белого дома, пишет УНИАН.

По его данным, несколько человек, приближенных к главе Штатов, говорят, что будут удивлены, если чиновник останется на посту после того, как в январе 2018-го исполнится год с момента его назначения.

Также в окружении американского лидера намекнули, что отставка Тиллерсона может произойти гораздо раньше, а один собеседник назвал его уход с должности "неизбежным". "Некоторые лица недавно видели, как бывший глава нефтяной компании ExxonMobil Тиллерсон говорил, что не привык выполнять приказы руководства, стоит выше него, тем более, что он такой же строптивый, как и Трамп", — говорится в статье.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, писало, что перестановки в Администрации президента Дональда Трампа вызывают у российских чиновников головную боль.