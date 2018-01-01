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Трамп решил баллотироваться в президенты и в 2020 году

Сегодня, 15:42

По мнению действующего президента США, все от него в восторге.

Трамп
Этот парень считает, что его все хотят. Видеть президентом, конечно же Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен повторно баллотироваться на пост президента на выборах 2020 года.

"Да, я определенно собираюсь... (имеется в виду принимать участие в выборах. - ред.)", - заявил Трамп в интервью британской газете Daily Mail, опубликованном на ее сайте вечером 14 июля.

"Я вполне имею такое намерение. Мне кажется, что все хотят меня", - добавил американский президент.

По его словам, у него отсутствуют конкуренты от Демократической партии - никто из них не сможет его обойти.

"Я всех их знаю и не вижу никого", - сказал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал новые обвинения по "Рашагейту", которые накануне были предъявлены 12 российским разведчикам.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" - написал Трамп в своем Twitter.

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Трамп, США, выборы, 2020, президент
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