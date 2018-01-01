Трамп решил отложить очередную встречу с Путиным

В США ждут завершения российской "охоты на ведьм".

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться в 2019 году Reuters

Как подчеркнул советник по национальной безопасности лидера США Джон Болтон, следующая встреча с Путиным должна пройти когда завершится "российская охота на ведьм", передает Associated Press.

Напомним, президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Очередная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина планировалась на осень текущего года.

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