Трамп решил судьбу расследовавшей фальсификации на выборах-2016 комиссии

Указ по поводу комиссии опубликован на официальном интернет-портале Белого дома.

Дональд Трамп Reuters

Дональд Трамп собственным указом распустил специальную комиссию по расследованию фальсификаций на выборах президента США в позапрошлом году, которую сам сформировал в мае 2017-го.

Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале Белого дома.

По информации The Washington Post, комиссия была создана сразу после того, как президент США заявил о том, что "проиграл" кандидату от Демократической партии и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон по количеству голосов избирателей из-за якобы миллионов незаконно поданных и учтенных бюллетеней.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что "доказательств махинаций" на выборах хватает, но во многих штатах отказались предоставить необходимую для работы комиссии по избирателям. Она также сообщила о том, что Трамп дал распоряжение Департаменту внутренней безопасности рассмотреть вопросы мошенничества с избирателями и "определил последующий курс действий".

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент США ответил на угрозы Ким Чен Ына.