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Трамп считает Афганистан "школой террористов"

Сегодня, 11:50

У США нет другого выбора, кроме как выбить боевиков с афганской территории, отметил президент.

Дональд Трамп
Дональд Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что Афганистан похож на "Уортонскую школу бизнеса для террористов".

Об этом он рассказал на частном благотворительном ужине, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В то же время американский лидер подчеркнул, что Штаты должны выбить боевиков из афганской территории.

"Люди, захватившие самолеты и направившие их в башни Всемирного торгового центра (в Нью-Йорке — Ред.), прошли подготовку в Афганистане", — добавил глава страны.

Также Трамп заявил, что раньше хотел сократить средства, выделяемые из бюджета на военные расходы, однако военные генералы убедили его в том, что из-за большого количества террористических организаций в Афганистане такое решение было бы "небезопасным".

По словам политика, ему показали секретную информацию, после чего он пришел к выводу, что у Штатов нет другого выбора, кроме как выбить боевиков из Афганистана. "Уортонская школа бизнеса Пенсильванского университета — альма-матер президента, которую он окончил в 1968 году", — говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп заявил, что новая стратегия действий войск США в Афганистане предусматривает не "микроуправление из Вашингтона", а делегирование больших полномочий местным командирам.

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Афганистан, боевики, Трамп
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