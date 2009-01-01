У США нет другого выбора, кроме как выбить боевиков с афганской территории, отметил президент.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАсчитает, что Афганистан похож на "Уортонскую школу бизнеса для террористов".

Об этом он рассказал на частном благотворительном ужине, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В то же время американский лидер подчеркнул, что Штаты должны выбить боевиков из афганской территории.

"Люди, захватившие самолеты и направившие их в башни Всемирного торгового центра (в Нью-Йорке — Ред.), прошли подготовку в Афганистане", — добавил глава страны.

Также Трамп заявил, что раньше хотел сократить средства, выделяемые из бюджета на военные расходы, однако военные генералы убедили его в том, что из-за большого количества террористических организаций в Афганистане такое решение было бы "небезопасным".

По словам политика, ему показали секретную информацию, после чего он пришел к выводу, что у Штатов нет другого выбора, кроме как выбить боевиков из Афганистана. "Уортонская школа бизнеса Пенсильванского университета — альма-матер президента, которую он окончил в 1968 году", — говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп заявил, что новая стратегия действий войск США в Афганистане предусматривает не "микроуправление из Вашингтона", а делегирование больших полномочий местным командирам.