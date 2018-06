Трамп сделал новое заявление по России, СМИ назвали время встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна хотела бы поладить с Российской Федерацией.

Американский лидер высказался об отношениях с РФ на встрече со своими сторонниками в американском городе Дулут (штат Миннесота), которую транслировал телеканал Fox News.

"Но Россия смотрит и говорит: "Я бы хотела, чтобы она (бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон — Ред.) победила (на президентских выборах в Штатах в 2016-м — Ред.)...", — отметил он.

По данным агентства Bloomberg, которые опирается на источники, глава Штатов планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2018 года в Европе.

