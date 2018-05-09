Трамп сказал, что не встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Место проведения встречи будет объявлено позже, отметил президент США.

Дональд Трамп сказал, что не встретится с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Южной Кореи коллаж из фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Южной Кореей.

Дата и место проведения мероприятия будут объявлена на протяжении ближайших трех дней, идет работа над подготовкой, рассказал он журналистам в Белом доме, пишет Politico.

"… Трамп заявил, что его запланированная встреча с… Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, в месте, о котором он высказался…", — отметило издание.

Ранее западные СМИ сообщили, что историческая встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоится в деревне Панмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

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