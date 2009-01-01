Трамп сказал, что поначалу будет доверять Путину

Из состава ЕС захотят выйти еще некоторые страны, считает республиканец.
Об этом он рассказал в интервью немецкому таблоиду Bild и британской газете The Times, пишет InoPressa.
В то же время политик выразил мнение, что в будущем еще некоторые страны, кроме Британии, захотят выйти из Евросоюза.
"Поначалу я буду доверять госпоже Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — ред.) и господину Путину, но это может не продлиться долго", — отметил собеседник.
По словам члена Республиканской партии, в ЕС "люди, страны хотят вернуть собственную идентичность". "Великобритания тоже хотела этого", — добавил Трамп.
"В действительности я думаю, что, если бы их не заставляли принимать всех этих беженцев в таких больших количествах и со всеми проблемами, которые они привозят с собой, Brexit бы не случилось. Все было бы хорошо, но это стало последней каплей, которая привела к тому, что терпение лопнуло", — считает он.
Ранее Дональд Трамп говорил, что НАТО — устаревшая организация, поскольку не принимала меры в отношении терроризма, многие страны-члены Альянса "не платят то, что они должны платить".