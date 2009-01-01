Трамп сказал, что поначалу будет доверять Путину

Из состава ЕС захотят выйти еще некоторые страны, считает республиканец.

Дональд Трамп Reuters

Избранный президентом США республиканецзаявил, что поначалу будет доверять главе РФ, но это может продлиться недолго.

Об этом он рассказал в интервью немецкому таблоиду Bild и британской газете The Times, пишет InoPressa.

В то же время политик выразил мнение, что в будущем еще некоторые страны, кроме Британии, захотят выйти из Евросоюза.

"Поначалу я буду доверять госпоже Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — ред.) и господину Путину, но это может не продлиться долго", — отметил собеседник.

По словам члена Республиканской партии, в ЕС "люди, страны хотят вернуть собственную идентичность". "Великобритания тоже хотела этого", — добавил Трамп.

"В действительности я думаю, что, если бы их не заставляли принимать всех этих беженцев в таких больших количествах и со всеми проблемами, которые они привозят с собой, Brexit бы не случилось. Все было бы хорошо, но это стало последней каплей, которая привела к тому, что терпение лопнуло", — считает он.

Ранее Дональд Трамп говорил, что НАТО — устаревшая организация, поскольку не принимала меры в отношении терроризма, многие страны-члены Альянса "не платят то, что они должны платить".