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Трамп сказал, когда может встретиться с Путиным

Сегодня, 09:02

Главы государств скоро могут пообщаться.

Трамп, Путин
Дональд Трамп сообщил, что летом может встретиться с Владимиром Путиным Reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава Штатов у Белого дома сказал, что может увидеться с коллегой из РФ летом текущего года, пишет Politico.

"Трамп заявил журналистам в пятницу (15 июня — Ред.), что, возможно, он встретится с президентом России Владимиром Путиным этим летом", — отметило издание.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки". В начале июня 2018-го западные СМИ писали, что Белый дом начал готовить встречу лидеров США и РФ.

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Дональд Трамп, Владимир Путин, встреча
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